Британская палата общин отклонила поправку, предлагавшую провести второй референдум о Brexit

Британский парламент большинством голосом отклонил предложение провести второй референдум по вопросу о Brexit.

Поправку, предлагавшую продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора, чтобы провести референдум, поддержали 85 членов британского парламента, отклонили - 334.

Согласно замыслу авторов отклоненной поправки, на референдуме британским подданным предлагалось проголосовать, выходить ли из Европейского союза на условиях, которые согласует парламент, либо не выходить из Европейского союза.

Речь идет о поправке к предложению премьера Терезы Мэй, по которому парламент проголосует позже в четверг. Глава правительства просит парламент определить, следует ли просить у ЕС переноса срока выхода Великобритании из ЕС на 30 июня 2019 года.