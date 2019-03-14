Политика

18:52 14.03.2019

Е.Божок назначен замглавы МИД Украины

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Е.Божок назначен замглавы МИД Украины

Кабинет министров Украины назначил Егора Божка заместителем министра иностранных дел Украины.

Согласно распоряжению правительства № 144-р от 13 марта, размещенном на сайте Кабмина в четверг, Е.Божок назначен заместителем главы МИД Украины с 14 марта 2019 года.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко указом от 13 марта 2019 года уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки Украины, которую он занимал с сентября 2017 года.

Украинский дипломат Егор Божок (1980 г.р.) был назначен главой Службы внешней разведки Украины в сентябре 2017 года.

С июня 2015 года – исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.

Теги: #мид #божко #кабмин
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