Е.Божок назначен замглавы МИД Украины

Кабинет министров Украины назначил Егора Божка заместителем министра иностранных дел Украины.

Согласно распоряжению правительства № 144-р от 13 марта, размещенном на сайте Кабмина в четверг, Е.Божок назначен заместителем главы МИД Украины с 14 марта 2019 года.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко указом от 13 марта 2019 года уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки Украины, которую он занимал с сентября 2017 года.

Украинский дипломат Егор Божок (1980 г.р.) был назначен главой Службы внешней разведки Украины в сентябре 2017 года.

С июня 2015 года – исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.