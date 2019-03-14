Youtube заблокировал канал "Зе президент слуга народа", посвященный Зеленскому

Видеохостинговый сайт Youtube заблокировал канал "Зе президент слуга народа", посвященный кандидату в президенты Украины, шоумену Владимиру Зеленскому.

"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение ", - говорится на странице "Зе президент слуга народа" в Youtube.

Руководитель диджитал-департамента штаба В.Зеленского Михаил Федоров подтвердил информацию о блокировании канала интернет-изданию "Украинская правда".

Первый тур выборов президента Украины назначен на 31 марта.