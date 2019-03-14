Рада посвятила еще один день поправкам к языковому законопроекту

Народные депутаты Украины за три дня работы над законопроектом (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного (т.н. языковой законопроект) во втором чтении рассмотрели менее 500 поправок к законодательной инициативе.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на утреннем и вечернем пленарном заседаниях Верховной Рады в четверг народные депутаты дошли до 487 правки, рассмотрев 216 поправок.

Всего парламентарии подали к законопроекту более 2 тыс поправок.