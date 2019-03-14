Политика

17:08 14.03.2019

Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки

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Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки

Президент Украины Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ президента Украины №73/2019 от 13 марта 2019 года обнародован на сайте главы государства в четверг.

"Уволить Божка Егора Валерьевича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - сказано в документе.

Украинский дипломат Егор Божок (1980 г.р.) был назначен главой Службы внешней разведки Украины в сентябре 2017 года.

С июня 2015 года – исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.

Теги: #президент #порошенко #божко #свр
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