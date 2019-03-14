Президент Украины Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ президента Украины №73/2019 от 13 марта 2019 года обнародован на сайте главы государства в четверг.

"Уволить Божка Егора Валерьевича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - сказано в документе.

Украинский дипломат Егор Божок (1980 г.р.) был назначен главой Службы внешней разведки Украины в сентябре 2017 года.

С июня 2015 года – исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.