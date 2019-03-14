Гриценко и поддержавший его кандидатуру на выборах президента Добродомов подписали меморандум о принципах совместных действий

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и лидер партии "Народный контроль", народный депутат Дмитрий Добродомов подписали совместный меморандум о принципах, которые намерены совместно отстаивать после принятия Д.Добродомовым 7 марта решения поддержать кандидатуру А.Гриценко на выборах президента.

"Среди основных принципов, которые в нем прописаны: проведение деолигархизации; эффективная судебная реформа; обеспечение в пределах полномочий президента объективного и неукоснительного соблюдения антикоррупционного законодательства; преодоление бедности как главный приоритет социальной политики государства; во внешней политике соблюдение неуклонного курса по вступлению Украины в Евросоюз и НАТО, проведение политики восстановления территориальной целостности Украины, возвращения оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма", - сообщает пресс-служба А.Гриценко.

А.Гриценко отметил, что их команды вместе пойдут и на президентские, и на парламентские выборы.

В свою очередь Д.Добродомов подчеркнул, что сейчас Украина оказалась перед угрозами, с которыми может бороться только "проукраинский и антикоррупционный" президент.

По его мнению, главные угрозы стране исходят от действующего президента и властной верхушки, от "представителей конкретных олигархов, которые пытаются установить свою полную диктатуру", и от опасных объединительных процессов в лагере пророссийских политических сил.