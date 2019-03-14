Политика

16:33 14.03.2019

Рейтинг Трампа упал до 39%

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Рейтинг Трампа упал до 39%

Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США в марте опустился на 4 процентных пункта - до 39%, говорится в опросе Gallup, опубликованном в четверг.

Так, в февральском опросе одобрение действиям Д.Трампа как главы государства выразили 43% опрошенных американцев.

Среди респондентов, поддерживающих Республиканскую партию США, уровень одобрения действий Д.Трампа составил 90%, среди тех, кто симпатизирует демократам, - только 4%. Кроме того, среди тех, кто ни одну из партий не поддерживает, уровень одобрения деятельности Д.Трампа составил 33%.

Опрос проводился среди свыше 1 тыс. человек в период с 1 по 10 марта.

Эксперты Gallup отмечают, что на позицию американцев могли повлиять такие события, как саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который завершился досрочно без подписания соглашения, и выступления экс-адвоката Д.Трампа Майкла Коэна в Конгрессе. Также издание не исключает влияния ухудшения статистических показателей, в частности, по безработице.

Самого высокого рейтинга - 45% - нынешний американский президент добивался дважды: в первую неделю своей работы на посту и летом 2018 года после первой встречи с Ким Чен Ыном. Самый низкий его рейтинг составлял 35%, он был зафиксирован несколько раз в течение 2017 года.

Теги: #сша #трамп #рейтинг
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