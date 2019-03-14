Политика

15:58 14.03.2019

Большинство кандидатов в президенты Украины провалили "тест на популизм", считают в партии "Наш край"

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Большинство кандидатов в президенты Украины провалили "тест на популизм", считают в партии "Наш край"

Избирательные программы большинства кандидатов в президенты Украины обещают невозможное и провалили тест на популизм, заявляет сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак.

"Желающие пробраться на высший государственный пост обещают все, что угодно, лишь бы понравиться избирателям. Почти никто не занимается развитием экономики, усилением социальной защиты, продолжением успешной реформы децентрализации. Никто не объясняет, как может глава государства создать "прозрачный рынок земли", не имея соответствующих полномочий. Обещая невозможное, большинство кандидатов провалили тест на популизм", – отметил А.Мазурчак.

По его мнению, только программа действующего президента наиболее соответствует требованиям "Нашего края" к кандидатам. "Развитие агросектора, IT-сектора, машиностроения и рост прямых иностранных инвестиций, мощные инфраструктурные проекты, туризм - именно это нужно для роста. Эти приоритеты определенны действующим Президентом, совпадают с требованиями "Нашего края" к будущему Президенту, и должны обязательно базироваться на завершенной реформе децентрализации", - убежден А.Мазурчак.

Он отметил, что сегодня стране нужен президент, который знает реальные потребности государства и украинцев, а не дает пустые обещания.

"Наш край" выступает против посягательств популистов на президентский пост. Кандидаты должны обсуждать реальные потребности государства и украинцев, а не обещать невозможное. Новое административно-территориальное устройство страны, завершение реформы децентрализации, создание состоятельных громад являются главными факторами сильной, мощной державы. Сегодня государству нужен президент с реальными достижениями, а не с лживыми обещаниями", - резюмировал А.Мазурчак.

Теги: #мазурчак #наш_край #выборы #популизм
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