Политика

15:04 14.03.2019

Генпрокуратура в четверг подаст апелляцию, настаивая на безальтернативном аресте Мангера – Луценко

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Генпрокуратура в четверг подаст апелляцию, настаивая на безальтернативном аресте Мангера – Луценко

Генеральная прокуратура Украины в четверг подает апелляцию на решение суда, по которому были сняты обязательства с подозреваемого в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера в виде ношения браслета, следствие настаивает на безальтернативности его ареста.

"К сожалению, у нас есть беспрецедентные решения Печерского суда, когда человек, который подозревается в совершении заказного убийства, выпускается под залог с вообще ни чем не объяснимой суммой в 4 млн грн… Сейчас мы получили еще одно решение суда, по которому и электронный браслет снят с Мангера", - сказал Ю.Луценко в четверг в ходе заседания временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по изучению сведений о нападениях на Е.Гандзюк и других общественных активистов.

Он сообщил: "Тем не менее, сегодня будет подана апелляция на это решение, и я очень надеюсь, что Апелляционный суд вернется к закону, который предусматривает безальтернативный арест при заказном убийстве".

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Е.Гандзюк скончалась.

Теги: #луценко #мангер #гандзюк #генпрокуратура #апелляция
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