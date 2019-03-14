Нацсовет по телерадиовещанию проверит 5 телеканалов на соблюдение правил вещания в День памяти Героев Небесной Сотни

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки ООО "Телеканал СТБ" (логотип "С-Возможно все!"), ООО "ТРК "Натали" (логотип "Натали"), ООО "Тотвельд" (логотип XSPORT), ООО "Телекомпания "Телевсесвит" ("Телевсесвит") и ООО "Идана Юкрейн" (логотип BOUTIQUETV) по поводу несоблюдения правил вещания в День памяти Героев Небесной Сотни.

"В этот день отечественные вещатели обязаны руководствоваться Правилами ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти. Однако мониторинг вещания Нацсовета показал, что пять киевских телеканалов не соблюдали это требование", - отмечается в сообщении на сайте регулятора.

В частности, было зафиксировано, что 20 февраля телеканалы "С-Возможно все!", "Натали", XSPORT и "Телевсесвит" не распространяли информацию о дне памяти в полном объеме, а именно минимум раз в два часа, а в эфире BOUTIQUETV такой информации не было в течение суток,. Кроме того, в 12:00 не была объявлена минута молчания с сопровождением звука метронома, в промежутке времени с 00:00 до 1:02 на экране вещателя не демонстрировалась горящая свеча или соответствующее стилизованное изображение.

Учитывая выявленные признаки нарушений, Нацсовет решил провести внеплановые проверки деятельности этих компаний, на основании результатов которых регулятор примет соответствующие решения.