Политика

14:47 14.03.2019

Нацсовет по телерадиовещанию проверит 5 телеканалов на соблюдение правил вещания в День памяти Героев Небесной Сотни

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Нацсовет по телерадиовещанию проверит 5 телеканалов на соблюдение правил вещания в День памяти Героев Небесной Сотни

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки ООО "Телеканал СТБ" (логотип "С-Возможно все!"), ООО "ТРК "Натали" (логотип "Натали"), ООО "Тотвельд" (логотип XSPORT), ООО "Телекомпания "Телевсесвит" ("Телевсесвит") и ООО "Идана Юкрейн" (логотип BOUTIQUETV) по поводу несоблюдения правил вещания в День памяти Героев Небесной Сотни.

"В этот день отечественные вещатели обязаны руководствоваться Правилами ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти. Однако мониторинг вещания Нацсовета показал, что пять киевских телеканалов не соблюдали это требование", - отмечается в сообщении на сайте регулятора.

В частности, было зафиксировано, что 20 февраля телеканалы "С-Возможно все!", "Натали", XSPORT и "Телевсесвит" не распространяли информацию о дне памяти в полном объеме, а именно минимум раз в два часа, а в эфире BOUTIQUETV такой информации не было в течение суток,. Кроме того, в 12:00 не была объявлена минута молчания с сопровождением звука метронома, в промежутке времени с 00:00 до 1:02 на экране вещателя не демонстрировалась горящая свеча или соответствующее стилизованное изображение.

Учитывая выявленные признаки нарушений, Нацсовет решил провести внеплановые проверки деятельности этих компаний, на основании результатов которых регулятор примет соответствующие решения.

Теги: #проверка #нацсовет_по_тв_и_радиовещанию #небесная_сотня
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