Прокуратура АРК направила в суд 87 обвинительных актов против крымских депутатов, содействовавших оккупации полуострова

Прокуратура Автономной Республики Крым на данный момент направила в суд 21 обвинительный акт в отношении 21 депутата Севастопольского городского совета и 66 - в отношении депутатов Верховного Совета АР Крым, которые пять лет назад проголосовали за ряд постановлений, направленных на легитимизацию попытки аннексии полуострова.

Как сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры АРК, действия депутатов квалифицированы как государственная измена.

В прокуратуре напомнили, что бывший депутат Верховного Совета АР Крым Василий Ганиш в ноябре 2018 года был признан виновным в госизмене и приговорен к 12 годам лишения свободы.

"В целом из 99 депутатов, которые входили в состав Верховного Совета АР Крым, 87 – сообщено о подозрении, в суд на данный момент направлены 66 обвинительных актов", - сказано в сообщении.

Что касается 76 депутатов Севастопольского городского совета, то 56 из них прокуратура АР Крым сообщила о подозрении в совершении государственной измены, в суд направлен 21 обвинительный акт.

Досудебные расследования в отношении бывших депутатов Севастопольского горсовета и Верховного Совета АР Крым пока продолжаются.

В сообщении пресс-службы также приводится хронология событий, начиная с 6 марта 2014 года, когда депутаты Верховного Совета АР Крым и депутаты Севастопольского горсовета, несмотря на прекращение своих полномочий Верховной Радой Украины, проголосовали за принятие ряда постановлений для легитимизации попытки аннексии Крыма.