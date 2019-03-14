Политика

14:13 14.03.2019

У НАТО и Украины уже есть все инструменты для евроатлантической интеграции - Столтенберг

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У НАТО и Украины уже есть все инструменты для евроатлантической интеграции - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что у альянса и Украины уже есть полный инструментарий, необходимый для того, чтобы страна продвигалась вперед на пути евроатлантической интеграции.

Об этом он сказал в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", может ли Киев ожидать в этом году получения Программы усиленных возможностей и Плана действий в отношении членства, и как результаты предстоящих президентских выборов в Украине смогут повлиять на решение союзников по этим вопросам.

"У нас есть много различных инструментов: Национальная годовая программа, Комиссия Украина-НАТО, различная деятельность в рамках партнерства - все это уже есть. Многие инструменты могут быть использованы, чтобы укреплять наше партнерство и помочь Украине продвигаться в направлении евроатлантической интеграции", - заявил Й.Столтенберг.

Отвечая на вопрос агентства, будут ли на заседание министров иностранных дел, которое пройдет в Вашингтоне в апреле и будет посвящено 70-летию основания НАТО, приглашены партнеры, в частности, Украина и Грузия, генсек альянса констатировал, что "это будет очень короткое заседание, только полдня".

"Накануне заседания у нас будет прием, и мы будем праздновать 70 годовщину НАТО. На это мероприятие мы пригласили представителей из разных стран", - рассказал Й.Столтенберг.

Теги: #столтенберг #укриана #нато
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