Политика

13:52 14.03.2019

Вятрович о деле СКР: псевдоюридический бред РФ не распространяется на территорию Украины и на меня как на ее гражданина

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Вятрович о деле СКР: псевдоюридический бред РФ не распространяется на территорию Украины и на меня как на ее гражданина

Руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович недоумевает в связи с открытым в отношении него в РФ уголовным делом по факту якобы "реабилитации нацизма".

"Украина – суверенное государство и какой-то псевдоюридический бред Российской Федерации не распространяется на территорию Украины и на меня как на ее гражданина",- написал В.Вятрович на своей странице в соцсети Фейсбук.

Кроме того, В.Вятрович подчеркнул, что с исторической точки зрения "следствие" пришло к смешным выводам.

"(…) в материалах Нюрнбергского процесса есть документы, которые свидетельствуют о борьбе Организации украинских националистов против нацизма. Очевидно, что эти документы противоречат установкам советской, а теперь - современной российской пропаганды о якобы коллаборационизме бандеровцев. Именно поэтому эти документы никогда не были опубликованы в Российской Федерации", - добавил глава УИНП.

Теги: #скр #россия #украина #вятрович #уинп
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