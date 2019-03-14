Встреча глав США и КНР для подписания торгового соглашения состоится не ранее апреля

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения, которое положило бы конец торговой войне между двумя странами, в марте не состоится, а произойдет не ранее апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Несмотря на то, что обе стороны неоднократно говорили о прогрессе в переговорах, встреча глав США и Китая в Мар-а-Лаго (курорт Д.Трампа во Флориде), планировавшаяся на март, состоится в лучшем случае в конце апреля, если вообще состоится, отметил один из источников.

По его словам, Китай настаивает на официальном визите и не готов на скромную встречу лишь для подписания соглашения.

Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на этой новости, курс юаня к американской валюте опустился на 0,3%, до 6,727 юаня/$1.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер ранее на этой неделе заявил о том, что ряд "ключевых вопросов" в отношениях с Китаем остаются нерешенными, в том числе вопрос интеллектуальной собственности.

Он отметил, что вариант с повышением пошлин на ввоз китайских товаров в США должен оставаться открытым, чтобы обеспечить соблюдение Пекином договоренностей в сфере торговли.

Д.Трамп в последние дни несколько изменил подход к переговорам с Китаем. Накануне он заявил, что "не торопится" с заключением соглашения с КНР.