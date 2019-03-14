Политика

13:23 14.03.2019

Группа нардепов предложила Раде создать отдельную ВСК по коррупции в оборонной сфере

1 мин читать
Группа нардепов предложила Раде создать отдельную ВСК по коррупции в оборонной сфере

Группа народных депутатов, в том числе главы нескольких фракций, предлагают Верховной Раде создать временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию фактов, обнародованных в СМИ относительно коррупции в сфере обороны.

Согласно информации на сайте парламента, в среду около 20 нардепов внесли проект постановления №10149 "О создании ВСК Верховной Рады по вопросам расследования фактов, обнародованных в СМИ, в частности, журналистами программы "Наши гроши", о коррупционных деяниях на уровне президента Украины и первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского".

Среди авторов проекта постановления – главы фракций "Батькивщина" Юлия Тимошенко, "Самопомич" Олег Березюк, "Радикальная партия" Олег Ляшко, вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

Текст документа на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.

Как сообщалось, парламент уполномочил уже существующую комиссию по расследованию фактов хищений в украинской армии заняться вопросом, который подняли журналисты в своих расследованиях о коррупции при закупках в сфере обороны.

Теги: #верховная_рада #коррупция #вск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:33 14.03.2019
"Батькивщина" готовит новое постановление о ВСК по расследованию коррупции в "оборонке"

"Батькивщина" готовит новое постановление о ВСК по расследованию коррупции в "оборонке"

11:53 14.03.2019
Наливайченко: Добровольцы имеют полное право требовать наказаний за топ-коррупцию в ОПК

Наливайченко: Добровольцы имеют полное право требовать наказаний за топ-коррупцию в ОПК

16:49 13.03.2019
ВСК по расследованию хищений в ВСУ 14 марта рассмотрит вопрос о самолетах МиГ-29 - Винник

ВСК по расследованию хищений в ВСУ 14 марта рассмотрит вопрос о самолетах МиГ-29 - Винник

22:30 12.03.2019
Прокуратура начала производство по факту возможных злоупотреблений при ремонте дорог в Барвенково

Прокуратура начала производство по факту возможных злоупотреблений при ремонте дорог в Барвенково

19:04 12.03.2019
Петиция за легализацию медканнабиса на сайте Рады набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов

Петиция за легализацию медканнабиса на сайте Рады набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов

18:33 12.03.2019
Нардепы во вторник рассмотрели 120 поправок языкового законопроекта из более 2 тыс., продолжат в среду

Нардепы во вторник рассмотрели 120 поправок языкового законопроекта из более 2 тыс., продолжат в среду

17:11 12.03.2019
Комитет Рады в среду рассмотрит законопроекты о незаконном обогащении

Комитет Рады в среду рассмотрит законопроекты о незаконном обогащении

16:02 12.03.2019
Комиссар Совета Европы Миятович призвала Верховную Раду перенести принятие закона о языке на поствыборный период

Комиссар Совета Европы Миятович призвала Верховную Раду перенести принятие закона о языке на поствыборный период

15:57 12.03.2019
САП просит генпрокурора разрешить привлечь к ответственности нардепов Скуратовского и Дзендзерского

САП просит генпрокурора разрешить привлечь к ответственности нардепов Скуратовского и Дзендзерского

15:27 12.03.2019
Гриценко: Фигурантов расследования коррупции в "Укроборонпроме" надо посадить пожизненно

Гриценко: Фигурантов расследования коррупции в "Укроборонпроме" надо посадить пожизненно

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Все областные центры Украины за 5 лет будут соединены хорошими дорогами – Гройсман

Гройсман выступает за закрепление системы децентрализации в Конституции Украины

Гройсман: Наша задача в 2019 году - удержать стабильность и обеспечить инвестиции в экономику

Рейтинг Зеленского подрос, Тимошенко на том же уровне, у Порошенко несколько снизился – центр "София"

Порошенко в четверг отправится в зону проведения ООС для встречи с добровольцами

ПОСЛЕДНЕЕ

Встреча глав США и КНР для подписания торгового соглашения состоится не ранее апреля

В Киеве презентовали проект "Голосуйте! Мы прикроем!"

Все областные центры Украины за 5 лет будут соединены хорошими дорогами – Гройсман

НАТО вновь подтверждает перспективу членства Украины в Альянсе – ежегодный доклад генсека Столтенберга

Гройсман выступает за закрепление системы децентрализации в Конституции Украины

Украина ждет на выборы из-за рубежа 700 наблюдателей и 800 представителей СМИ - Госпогранслужба

Гройсман: Наша задача в 2019 году - удержать стабильность и обеспечить инвестиции в экономику

Туск допустил возможность переноса сроков Brexit

Рейтинг Зеленского подрос, Тимошенко на том же уровне, у Порошенко несколько снизился – центр "София"

Могерини заявила о необходимости сконцентрироваться на политическом урегулировании в Сирии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА