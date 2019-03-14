Группа нардепов предложила Раде создать отдельную ВСК по коррупции в оборонной сфере

Группа народных депутатов, в том числе главы нескольких фракций, предлагают Верховной Раде создать временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию фактов, обнародованных в СМИ относительно коррупции в сфере обороны.

Согласно информации на сайте парламента, в среду около 20 нардепов внесли проект постановления №10149 "О создании ВСК Верховной Рады по вопросам расследования фактов, обнародованных в СМИ, в частности, журналистами программы "Наши гроши", о коррупционных деяниях на уровне президента Украины и первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского".

Среди авторов проекта постановления – главы фракций "Батькивщина" Юлия Тимошенко, "Самопомич" Олег Березюк, "Радикальная партия" Олег Ляшко, вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

Текст документа на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.

Как сообщалось, парламент уполномочил уже существующую комиссию по расследованию фактов хищений в украинской армии заняться вопросом, который подняли журналисты в своих расследованиях о коррупции при закупках в сфере обороны.