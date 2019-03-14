Политика

12:43 14.03.2019

Все областные центры Украины за 5 лет будут соединены хорошими дорогами – Гройсман

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Все областные центры Украины за 5 лет будут соединены хорошими дорогами – Гройсман

Правительство утвердило программу, которая предусматривает в течение 5 лет соединить все областные центры Украины хорошими дорогами, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Все областные центры страны будут соединены хорошими нормальными дорогами. Нам на это нужно 5 лет и соответствующий финансовый ресурс, который сегодня уже зарезервирован", - сказал В.Гройсман на заседании Совета регионального развития в Харькове в четверг.

Он отметил, что аналогичные программы развития дорожного сообщения должны быть разработаны во всех регионах.

"Подобные стратегии должны быть в регионах. В каждом районе в Харьковской области, которые объединены в общеобластную стратегию, и тогда мы будем идти абсолютно четко к достижению цели", - сказал В.Гройсман.

Теги: #дороги #планы #гройсман #область
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