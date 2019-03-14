Политика

12:33 14.03.2019

"Батькивщина" готовит новое постановление о ВСК по расследованию коррупции в "оборонке"

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"Батькивщина" готовит новое постановление о ВСК по расследованию коррупции в "оборонке"

Раде Сергей Соболев заявляет, что аппарат парламента блокирует создание временной следственной комиссии (ВСК), которая должна расследовать сделки окружения президента Украины Петра Порошенко в государственном концерне "Укроборонпром", сообщается на официальном сайте "Батькивщины".

"Аппарат парламента в очередной раз блокирует создание ВСК. Поскольку безукоризненно были подготовлены все документы, как нам стало известно, произошло давление на лидера одной из парламентских групп, и она отозвала своего представителя из этой комиссии", - сказал С.Соболев в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

При этом он скептически отнесся к эффективности ВСК, которую Верховная Рада создала после обнародования первой публикации журналистских расследований о коррупции в оборонпроме, которая, "полторы недели не могла собраться на заседание и только под давлением Верховной Рады вынуждена была начать заседание".

Парламентарий отметил, что возглавляет комиссию народный депутат фракции БПП Иван Винник. "Это классическая ситуация, когда щуку бросили в реку: представитель Порошенко возглавляет комиссию, которая расследует коррупцию, в которой замешено все окружение президента и его предприятия. Я не верю, что в работе такой ВСК будет какой-то результат", - сказал зампредседателя фракции "Батькивщина".

Парламентарий напомнил, что дела о злоупотреблениях в оборонной отрасли расследуются с 2015 года и выразил убеждение, что все материалы были и у генерального прокурора, и у СБУ, "однако все спускалось на тормозах".

"Мы подготовим новый, уже третий вариант проекта постановления о создании комиссии. Я убежден: мы заставим их зарегистрировать этот пакет документов, который, наконец, позволит заработать комиссии, которая реально начнет расследование и по факту коррупции в "Укроборонпроме", и по фактам коррупции в правоохранительных органах, которые прикрывали злоупотребления в оборонной отрасли", - сказал С.Соболев.

Теги: #соболев #укроборонпром #коррупция #расследование #гладковский #батькивщина #постановление #вск
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