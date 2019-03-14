НАТО вновь подтверждает перспективу членства Украины в Альянсе – ежегодный доклад генсека Столтенберга

НАТО вновь подтверждает перспективу членства Украины в альянсе и констатирует усиление политической и практической поддержки Киеву с начала незаконной аннексии Россией Крыма и событий на востоке страны.

Речь об этом идет в ежегодном докладе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, обнародованного в четверг в Брюсселе в штаб-квартире Северо-Атлантического альянса.

В частности, в разделе "Открытые двери НАТО" сказано: "В свете устремлений Украины стать членом НАТО, союзники также поддерживают свое решение, принятое на Бухарестском и последующих саммитах".

Как известно, в декларации Бухарестского саммита, который прошел в апреле 2008 году, союзники "приветствовали евроатлантические стремления Украины и Грузии к членству в НАТО". "Сегодня мы пришли к соглашению о том, что эти страны станут членами НАТО". В декларации также сказано, что "следующий шаг для Украины и Грузии на прямом пути к членству" это План действий в отношении членства. "Сегодня мы четко обозначаем, что мы поддерживаем кандидатуры этих стран на присоединение к ПДЧ", - заявили тогда союзники.

В разделе доклада под названием "Помощь Украине", генсек прописал, что "суверенная, независимая и стабильная Украина, приверженная демократии и верховенству права, является ключом для евро-атлантической безопасности".

"С тех пор, как Россия нелегально и незаконно аннексировала Крым в 2014 году, НАТО усилило политическую и практическую помощь Украине. Эти обязательства были подтверждены на Брюссельском саммите НАТО в июле 2018 года, во время которого лидеры альянса в встретились с президентом Петром Порошенко вместе с президентом Грузии", - говорится в докладе.

Й.Столтенберг также напомнил, что в 2018 году Комиссия Украина-НАТО продолжала обсуждать ситуацию в сфере безопасности в и вокруг Украины, включая Крым, восток Украины и в Черном море. "Она также обсуждала реформы, проводимые в Украине, которые направленные на имплементацию евро-атлантических принципов и стандартов в свете стремлений Украины стать членом НАТО", - отметил генсек.

Он также констатировал, что "приверженность НАТО помочь Украине в сфере реформирования сектора безопасности и обороны" осуществляется также посредством Всеохватывающего пакета помощи, включая 10 трастовых фондов.

В докладе также отмечается рекомендационная помощь представителей НАТО в сфере закона о национальной безопасности, реабилитация раненых солдат и поддержка украинских медицинских учреждений, равно как и продолжение программы по переквалификации военных в отставке. С 2014 года НАТО также оказывает помощь украинским военным справиться с психологическими проблемами, вызванными конфликтом.

Й.Столтенберг, кроме того, упомянул и новые проект НАТО в рамках программы "Наука для мира и безопасности", с целью определения в режиме настоящего времени наличия взрывчатки в общественном транспорте. "Другие проекты в сфере кибер-безопасности и уничтожения радиоактивных отходов в настоящее время находятся в стадии развития. Реагируя на запрос Украины, который последовал после серии взрывов на склада боеприпасов, НАТО разработала специальных проект, направленный на усиление безопасности таких складов", - сказано в докладе.

Отдельный раздел посвящен отношениям с Россией, в котором констатируется, что отношения альянса с Москвой будут зависеть от изменений в конструктивных действиях России, которые будут демонстрировать соответствие с международным правом, международными обязательствами и ответственностью.