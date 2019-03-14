Гройсман выступает за закрепление системы децентрализации в Конституции Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что реформа децентрализации нуждается в защите от нападок и попыток ее остановить.

"Ее (реформу - ИФ) не только нужно внедрить, её нужно защитить сегодня. Потому что всегда есть нападки и они будут продолжаться, ... чтобы прекратить эту реформу, чтобы изменить бюджетное законодательство, чтобы больше денег оставалось в центральном бюджете, чтоб ограничить полномочия по принятию решений на местном уровне. Этого допустить нельзя", - сказал В.Гройсман на заседании Совета регионального развития в Харькове в четверг.

По мнению премьера, систему децентрализации необходимо закрепить в Конституции.

"Мы говорим сегодня о новом этапе децентрализации. Нам нужно эту систему закрепить в Конституции Украины. Нам нужно эту систему сделать необратимой, чтобы никому не пришло в голову забрать у вас то, что сегодня по праву принадлежит территориальным громадам", - сказал В.Гройсман.