Политика

10:16 14.03.2019

Могерини заявила о необходимости сконцентрироваться на политическом урегулировании в Сирии

1 мин читать
Могерини заявила о необходимости сконцентрироваться на политическом урегулировании в Сирии

Одна из важнейших целей третьей конференции в Брюсселе "О будущем Сирии и региона" - напомнить миру о важности решения политического кризиса в Сирии и оказания поддержки сирийскому народу, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

"Важно сохранять вопрос Сирии и сирийского народа во главе международной повестки... Мы хотим, чтобы конфликт в Сирии не был забыт, чтобы о жителях Сирии не забывали в тот момент, когда, кажется, международное сообщество стало чуть меньше обращать внимание на эти темы", - сказала она в четверг в преддверие встречи журналистам.

"Нам необходимо сконцентрироваться на достижении политического решения кризиса в Сирии, он еще не закончен. И людям нужна наша поддержка", - добавила Ф.Могерини.

Она подчеркнула, что важно поддерживать мирный политический процесс в Сирии под эгидой ООН.

"Для достижения мира необходим запуск мирного политического процесса, контролируемого самими сирийцами и курируемого ООН в Женеве. Мы здесь (на конференции - ИФ) чтобы поддержать возглавляемый ООН процесс и специального посланника ООН по Сирии (Гейра Педерсена - ИФ)... и наконец-то перевернуть страницу в этом конфликте", - отметила она.

Ф.Могерини подчеркнула, что важно также мобилизовать финансовую поддержку сирийцев.

Теги: #сирия #могерини
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:45 13.03.2019
Европарламент назвал Россию основным источником дезинформации в ЕС

Европарламент назвал Россию основным источником дезинформации в ЕС

16:50 03.03.2019
Израиль не будет терпеть присутствие Ирана в Сирии – Нетаньяху

Израиль не будет терпеть присутствие Ирана в Сирии – Нетаньяху

04:35 02.03.2019
Глава МИД Британии, комментируя доклад ОЗХО, призвал Дамаск уничтожить химоружие

Глава МИД Британии, комментируя доклад ОЗХО, призвал Дамаск уничтожить химоружие

21:02 22.02.2019
Администрация Трампа намерена после вывода войск из Сирии оставить там 400 военнослужащих

Администрация Трампа намерена после вывода войск из Сирии оставить там 400 военнослужащих

04:32 22.02.2019
После вывода войск 200 американских военных останутся в Сирии - Белый дом

После вывода войск 200 американских военных останутся в Сирии - Белый дом

17:06 18.02.2019
ЕС должен поддерживать Украину в связи с ситуацией в районе Азовского моря - Могерини

ЕС должен поддерживать Украину в связи с ситуацией в районе Азовского моря - Могерини

10:23 18.02.2019
Могерини не исключила одобрение новых санкций против РФ в течение "пары недель"

Могерини не исключила одобрение новых санкций против РФ в течение "пары недель"

13:58 17.02.2019
США призывают к изменениям в поведении Дамаска, не к уходу Асада - спецпредставитель по Сирии

США призывают к изменениям в поведении Дамаска, не к уходу Асада - спецпредставитель по Сирии

13:36 17.02.2019
США в основном выполнили свои цели на северо-востоке Сирии

США в основном выполнили свои цели на северо-востоке Сирии

01:44 16.02.2019
Инвестиции в образование могут быть полезнее для безопасности, чем танк – Могерини

Инвестиции в образование могут быть полезнее для безопасности, чем танк – Могерини

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко в четверг отправится в зону проведения ООС для встречи с добровольцами

Правоохранительный комитет Рады передумал рассматривать в среду законопроекты "о незаконном обогащении"

Суд предоставил СБУ доступ к счетам партии "Батькивщина" в "Мегабанке" в рамках дела об отмывании доходов

Европарламент рекомендовал назначить спецпредставителя ЕС по Украине

Европарламент назвал Россию основным источником дезинформации в ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко в четверг отправится в зону проведения ООС для встречи с добровольцами

Глава МИД ФРГ назвал "сигналом разума" отказ британского парламента поддержать вариант Brexit без соглашения

Власти Венесуэлы объявили о полном восстановлении электроснабжения

Британские депутаты проголосовали против Brexit без соглашения с Брюсселем

Мэй попросит парламент до 20 марта одобрить соглашение по Brexit

В Boeing поддерживают решение США запретить полеты самолетов 737 MAX, но по-прежнему уверены в их безопасности

Британские депутаты проголосуют за перенос сроков Brexit

Совет ЕС подготовит к саммиту Евросоюза вопрос об отношениях с Китаем

Финансовое обеспечение военнослужащего на передовой составит более 22 тыс грн - Порошенко

ФПУ поддержала Социальную доктрину Тимошенко – "Батькивщина"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА