Могерини заявила о необходимости сконцентрироваться на политическом урегулировании в Сирии

Одна из важнейших целей третьей конференции в Брюсселе "О будущем Сирии и региона" - напомнить миру о важности решения политического кризиса в Сирии и оказания поддержки сирийскому народу, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

"Важно сохранять вопрос Сирии и сирийского народа во главе международной повестки... Мы хотим, чтобы конфликт в Сирии не был забыт, чтобы о жителях Сирии не забывали в тот момент, когда, кажется, международное сообщество стало чуть меньше обращать внимание на эти темы", - сказала она в четверг в преддверие встречи журналистам.

"Нам необходимо сконцентрироваться на достижении политического решения кризиса в Сирии, он еще не закончен. И людям нужна наша поддержка", - добавила Ф.Могерини.

Она подчеркнула, что важно поддерживать мирный политический процесс в Сирии под эгидой ООН.

"Для достижения мира необходим запуск мирного политического процесса, контролируемого самими сирийцами и курируемого ООН в Женеве. Мы здесь (на конференции - ИФ) чтобы поддержать возглавляемый ООН процесс и специального посланника ООН по Сирии (Гейра Педерсена - ИФ)... и наконец-то перевернуть страницу в этом конфликте", - отметила она.

Ф.Могерини подчеркнула, что важно также мобилизовать финансовую поддержку сирийцев.