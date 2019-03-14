Порошенко в четверг отправится в зону проведения ООС для встречи с добровольцами

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал визит в зону проведения операции объединенных сил в четверг с целью встречи с украинскими добровольцами.

"Сейчас отсюда я лечу на фронт, чтобы также посетить наших добровольцев", - сказал глава государства в Киеве, выступая по случаю Дня украинского добровольца.

Он напомнил, что 14 марта 2014 года было основано массовое добровольческое движение, которое стало "движущей силой нового украинского войска".

По словам П.Порошенко, 162 бойца-добровольца удостоены государственных наград, 23 из них награждены посмертно, в том числе Герой Украины генерал Сергей Кульчицкий.

Президент также отметил, что бывшие добровольческие подразделения интегрированы в ряды Вооруженных сил Украины, в Национальную гвардию Украины и в другие силовые подразделения.