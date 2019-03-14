Политика

09:26 14.03.2019

Глава МИД ФРГ назвал "сигналом разума" отказ британского парламента поддержать вариант Brexit без соглашения

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Глава МИД ФРГ назвал "сигналом разума" отказ британского парламента поддержать вариант Brexit без соглашения

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил одобрение в связи с отказом Палаты общин британского парламента от "жесткого" варианта Brexit - без соглашения между Лондоном и Брюсселем.

"Это сигнал разума, который только что поступил из Лондона. Палата общин продемонстрировала, что ее большая часть хотя бы не хочет варианта без соглашения", - написал он на странице в Twitter.

"Этот вариант без соглашения не отвечает ничьим интересам, что мы неоднократно давали понять", - добавил министр.

В минувший вторник британский парламент с разрывом в 149 голосов повторно отверг соглашение по Brexit, достигнутое Т.Мэй с Брюсселем. Затем, в среду, депутаты Палаты общин проголосовали за то, чтобы отказаться от варианта, предусматривающего выход из ЕС без какого бы то ни было соглашения с Брюсселем.

В четверг, 14 марта, британская Палата общин проголосует по инициативе, которая предлагает добиваться переноса Brexit на более поздний срок.

Теги: #великобритания #ес #brexit #фрг #маас
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