Власти Венесуэлы объявили о полном восстановлении электроснабжения

Подача электроэнергии в Венесуэле полностью восстановлена, сообщил вице-президент, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения.

"Сегодня до 100% восстановлена подача электроэнергии на национальном уровне", - заявил Х.Родригес.

Однако, уточнил он, в некоторых местах все еще есть проблемы с электроснабжением из-за взрывов трансформаторов. Вице-президент призвал венесуэльцев к экономии электроэнергии.

Кроме того, Х.Родригес сообщил, что с 14 марта вся трудовая деятельность в стране будет возобновлена. При этом все школьные занятия приостановлены еще на 24 часа.