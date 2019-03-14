Британские депутаты проголосовали против Brexit без соглашения с Брюсселем

Члены Палаты общин Великобритании проголосовали за то, чтобы Великобритания не могла покинуть ЕС без заключения соглашения с Брюсселем. Голосование транслировало британское телевидение.

Эту инициативу, с которой выступила премьер страны Тереза Мэй, поддержали 321 депутатов, 278 выступили против нее.

Ранее в парламенте приняли поправку, согласно которой Лондону при любых обстоятельствах следует отказаться от Brexit в случае отсутствия соглашения с Брюсселем. В первоначальной версии предложения Т.Мэй формулировка была более мягкой. В нем говорилось о том, что Brexit без соглашения нельзя провести 29 марта 2019 года: именно на эту дату в настоящее время запланирован выход Великобритании из ЕС.

Голосование проходило в свободном формате, то есть партии не давали своим членам рекомендации, за что отдать свой голос.

Теперь депутатам предстоит новое голосование. В четверг им предстоит определить, хотят ли они отложить сроки выхода из ЕС. При этом Т.Мэй предупредила, что речь пойдет лишь о небольшом переносе сроков Brexit, причем этот вариант будет актуальным, если в парламенте в течение марта смогут одобрить сделку с ЕС.

Если члены парламента поддержат перенос сроков, то Т.Мэй должна будет обратиться к ЕС с официальной просьбой о продлении срока действия статьи 50 Лиссабонского договора, которая определяет процедуру выхода членов ЕС из союза. Затем 27 стран ЕС должны единогласно решить, следует ли продлить сроки Brexit.

Выход Великобритании из ЕС в настоящее время запланирован на 29 марта.

Т.Мэй в среду вновь указала британским парламентариям на необходимость в скорейшие сроки согласовать условия выхода Британии из ЕС.

"Юридический статус (вопроса - ИФ) остается неизменным, и согласно нему Британия покинет ЕС без соглашения, если только не будет согласовано что-то другое", - заявила она в Палате общин, объясняя, что если ничего не предпринять, то, несмотря на нежелание парламента идти на этот шаг, Великобритании придется выходить из ЕС без каких бы то ни было договоренностей с Брюсселем о будущих отношениях.

Также она напомнила, что в ЕС уже одобрили вариант соглашения и не склонны его пересматривать.

"Евросоюз четко заявил, что имеющееся соглашение - это единственное возможное соглашение", - заявила она.

Британский премьер подтвердила, что в четверг в парламенте состоится голосование о возможности переноса Brexit на более поздний срок.

"Палата должна понять и принять то, что если она не желает принять сделку в ближайшие дни, но и не желает принять выход без соглашения, то тогда должно быть расширение действия статьи 50 на более долгий срок", - отметила она.

Вместе с тем Т.Мэй напомнила о том, что если нынешняя тупиковая ситуация сохранится, то придется просить ЕС о переносе сроков Brexit не на короткий срок, а на продолжительное время. При таком варианте стране придется принимать участие в грядущих выборах в Европарламент, добавила она.

"Длительное продление (срока выхода - ИФ) потребует от нас принять участие в выборах в Европейский парламент в мае 2019 года. Я не думаю, что это был бы правильный шаг. Но палата общин должна отвечать за последствие решений, которые она принимает", - заявила она.

Между тем, лидер оппозиционной Лейбористкой партии Великобритании Джереми Корбин призвал парламент перехватить у правительства контроль над ситуацией с Brexit и переговорами по этой теме с Брюсселем.

"Продление сроков действия статьи 50 (Лиссабонского договора - ИФ), не имея при этом определенной цели, не может быть решением проблемы. Теперь парламенту следует взять контроль над ситуацией", - сказал Дж.Корбин.

Дж.Корбин пообещал в ближайшие дни провести встречи с членами палаты общин, чтобы "найти компромиссное решение, которое может получить поддержку парламента".