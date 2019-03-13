Политика

23:16 13.03.2019

Британские депутаты проголосуют за перенос сроков Brexit

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Британские депутаты проголосуют за перенос сроков Brexit

Британская палата общин в четверг проголосует по инициативе, которая предлагает добиваться переноса Brexit на более поздний срок.

Эта инициатива предлагает продлить срок действия статьи 50 Лиссабонского договора, которая содержит условия выхода членов ЕС из союза.

В случае, если депутаты поддержат инициативу о сроках, Т.Мэй отправится в Брюссель, чтобы официально попросить о переносе Brexit у властей Евросоюза. Чтобы предложение было одобрено, его должны будут поддержать все 27 остающихся членов ЕС.

Точные сроки, на которые британское правительство планирует попросить ЕС перенести Brexit, пока неизвестны. Однако премьер Великобритании Тереза Мэй пояснила, что речь может пойти о небольшом, "техническом" переносе Brexit. По ее словам. Этот вариант будет полезен лишь в случае, если британский парламент в течение марта сможет одобрить соглашение с ЕС по Brexit.

В среду депутаты Палаты общин проголосовали за то, чтобы отказаться от варианта, предусматривающего выход из ЕС без какого бы то ни было соглашения с Брюсселем.

Ранее дипломатические источники британских СМИ сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что обеспечить согласие ЕС на перенос сроков Brexit на июнь будет "легко".

Голосование по срокам Brexit стало возможно после того, как британский парламент с разрывом в 149 голосов повторно отверг соглашение, достигнутое Т.Мэй с Брюсселем, а затем отверг возможность Brexit без соглашения.

Теги: #brexit #великобритания #голосование #сроки
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