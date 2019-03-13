Совет ЕС подготовит к саммиту Евросоюза вопрос об отношениях с Китаем

Центральным вопросом заседания Совета ЕС по иностранным делам 18 марта будут отношения с Китаем, следует из опубликованного в Брюсселе проекта повестки дня.

"Совет обменяется мнениями о Китае и отношениях ЕС-Китай. Эта дискуссия подготовит почву для дебатов, которые состоятся на заседании Европейского совета 21-22 марта", - говорится в коммюнике пресс-службы Совета ЕС.

Предполагается, что министры иностранных дел будут также проинформированы о подготовке саммита ЕС-Китай, запланированного на 9 апреля 2019 года в Брюсселе.

В ходе рабочего обеда министры иностранных дел проведут дебаты с китайским министром иностранных дел Ван И.

Как сообщалось, 12 марта Еврокомиссия представила в Страсбурге 10 мер по развитию отношений с Китаем, которые будут предложены для изучения главам государств и правительств стран ЕС на саммите 21-22 марта.

В основную повестку Совета ЕС на уровне глав МИД 18 марта входят также отношения Евросоюза с Молдавией. Согласно проекту, речь пойдет о политических перспективах этих отношений, а также о ситуации после состоявшихся 24 февраля парламентских выборов в стране.

Совет ЕС обсудит положение в Йемене. Главное внимание планируется уделить средствам по содействию реализации "стокгольмского соглашения", заключенного в декабре 2018 года между представителями йеменских сторон под эгидой ООН.

Совет откроется, как обычно, обзором актуальных международных событий и проблем. Как ожидается, особое внимание будет уделено Венесуэле.