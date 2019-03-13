ВСК по расследованию хищений в ВСУ 14 марта рассмотрит вопрос о самолетах МиГ-29 - Винник

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по расследованию сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины в четверг, 14 марта, рассмотрит вопрос о самолетах МиГ-29, сообщил председатель ВСК Иван Винник.

"На завтрашнем заседании комиссии я подробно расскажу на основании документов, оригиналов документов – это наряды Министерства обороны, наряды из системы "Укроборонпрома", по которым боевые самолеты МиГ-29 передавались на ремонт якобы без двигателей. Следующим нарядом с теми же номерами в отношении тех же самолетов передавались двигатели к этим самолетам. Мы понимаем, что двигатели сразу были на самолетах", - сказал И.Винник на заседании ВСК в среду в Киеве.

По его словам, предприятию, которое занималось ремонтом, в качестве оплаты услуг передавались три боевых самолета.

"Что дальше происходило с этими самолетами, мы понимаем: их продавали за миллионы долларов на третьи рынки", - сказал И.Винник.

При этом он отметил, что такие манипуляции были возможны из-за принятых правительством решений.