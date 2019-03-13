Группа "Первого декабря" поддержала Порошенко на выборах президента Украины

Инициативная группа "Первого декабря" считает безальтернативной кандидатуру Петра Порошенко на должность президента Украины и призывает избирателей ответственно подойти к предстоящим выборам.

"Поддерживая Петра Порошенко, рассчитываем на его способность учесть нелегкий опыт руководства государством в экстремальных обстоятельствах и исправить ошибки прошлых лет. Мы не видим ему убедительной альтернативы среди других кандидатов в президенты", - говорится в обращении инициативной группы, обнародованном в среду.

Авторы обращения аргументируют свой выбор поддержать в первом и при необходимости во втором туре выборов кандидатуру П.Порошенко тем, что именно он "может обеспечить безопасность государства".

В то же время они называют просчеты действующего президента: половинчатость в борьбе с коррупцией, в реформировании правоохранительной и судебной систем.

В обращении также отмечается, что превращение президентских выборов в клоунаду и неудержимое стремление к уничтожению государственных институтов является "извечной причиной нашей национальной Руины".

"В истории человечества такие клоунады всегда заканчивались диктатурой - как правило, чужеземной", - говорится в обращении.

Члены инициативной группы также подчеркивают, что ответственность за характер выборов лежит не только на кандидатах в президенты и их штабах, но и на избирателях.

"Просим всех, кто полон такой же тревоги, как и мы: мобилизуемся в этот исторический момент и не дадим "беркуту" человеческой безответственности погубить и нашу свободу, и оплаченные жертвой достижения Майдана!" – отмечается в обращении.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина",обращение подписали почетный президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Вячеслав Брюховецкий, литературный критик Иван Дзюба, правозащитник Мирослав Маринович, дипломат и писатель Юрий Щербак, общественные деятели Игорь Юхновский и Иосиф Зисельс и другие.