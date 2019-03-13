Киев призывает Вену снизить градус риторики из-за запрета австрийскому журналисту Вершютцу въезда в Украину – МИД

Украинская сторона призывает Австрию снизить градус риторики из-за запрета австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу (Christian Wehrschutz) въезда в Украину сроком на один год.

"Ситуацию вокруг журналиста Вершютца мы не считаем вызовом для наших двусторонних отношений... это решение не имеет никакого отношения к вопросу цензуры или наступления на свободу слова. Это исключительно последствие неуважительного отношения к украинскому законодательству. В этой связи мы призываем австрийскую сторону снизить градус риторики", - заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко на брифинге в среду в Киеве.

К.Зеленко добавила, что Украина надеется на плодотворный диалог с Австрией.

Вместе с тем, она отметила, что в Киеве обратили внимание на тон взаимоотношений Вены и Москвы, который "заметно контрастирует с риторикой ЕС".

"Это болезненно воспринимается в Украине... Заигрывание с агрессором это никак не нейтралитет, который проповедует Австрия", - добавила К.Зеленко.

Как сообщалось, 8 марта пресс-секретарь ЕС сообщил агентству "Интерфакс-Украина" о решении украинских властей запретить въезд в Украину австрийскому журналисту К.Вершютцу (Christian Wehrschutz).