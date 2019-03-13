Политика

15:01 13.03.2019

Суд предоставил СБУ доступ к счетам партии "Батькивщина" в "Мегабанке" в рамках дела об отмывании доходов

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Суд предоставил СБУ доступ к счетам партии "Батькивщина" в "Мегабанке" в рамках дела об отмывании доходов

Печерский районный суд г.Киева предоставил следователям Службы безопасности Украины временный доступ к информации по счетам партии ВО "Батькивщина" в ПАО "Мегабанк" в Харькове в рамках уголовного производства от отмывании доходов.

Согласно определению суда, размещенному в Едином госреестре судебных решений, 5 марта следственный судья Печерского райсуда рассмотрел ходатайство старшего следователя ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области о временном доступе к вещам и документам, которые находятся во владении ПАО "Мегабанк", и их изъятии в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч.1 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

По информации СБУ, в ходе досудебного расследования установлено, что во время проверки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) установлено, что неустановленные лица с целью сокрытия вероятно незаконного происхождения денежных средств перечислили в 2018 году от имени жителей Одесской и Черкасской областей на счета политической партии "ВО "Батькивщина" денежные средства в сумме 3 млн 559 тыс. 488 грн.

В ходе досудебного расследования СБУ установило, что взносы в пользу партии "Батькивщина" осуществлялись путем внесения соответствующих сумм денежных средств через счет Приватбанк на счет партии "Батькивщина" открытый в "Мегабанке".

"Таким образом, в настоящее время в уголовном производстве с целью проверки и анализа движения денежных средств, которые вносились указанными физическими лицами на счет ПАО "Мегабанк" и исследования документов, которые стали основанием для перечисления указанных денежных средств, возникла необходимость в получении временного доступа к документам, которые содержат сведения, составляющие банковскую тайну по банковскому счету №2600426373 ПАО "Мегабанк", - сказано в мотивировочной части определения суда.

На основании этого судья принял решение предоставить следователям СБУ временный доступ к вещам и документам с возможностью их изъятия в помещении ПАО "Мегабанк" в Харькове по ул.Алчевских, 30 или по месту их фактического нахождения. В частности, суд разрешил доступ к выпискам движения средств по счету партии "Батькивщина" в "Мегабанке" за период с 01.06.2018 по 04.03.2019, в национальной и иностранных валютах, копий расчетных документов, оригиналов заявлений об осуществлении платежей - взносов в пользу партии ряда физических лиц, копий юридических, кредитных и депозитных дел (в случае наличия таковых) в ПАО "Мегабанк" ряда физических 20 лиц и т.д.

Срок действия постановления – один месяц, который следует вычислять со дня вынесения постановления следственным судьей.

Постановление обжалованию не подлежит.

Теги: #мегабанк #батькивщина #сбу #суд #выборы
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