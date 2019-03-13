Политика

14:59 13.03.2019

Европарламент рекомендовал назначить спецпредставителя ЕС по Украине

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Европарламент рекомендовал назначить спецпредставителя ЕС по Украине

На пленарной сессии Европейского парламента в среду в Страсбурге принята резолюция с рекомендацией назначить специального представителя ЕС по Украине.

В документе говорится, что на этого спецпредставителя будет возложена, в первую очередь, тематика Крыма и Донбасса.

Он также будет отвечать за мониторинг ситуации с правами человека "на оккупированных территориях", с реализацией минских соглашений, снижением напряженности в районе Азовского моря и защитой прав "перемещенных в собственной стране лиц", отмечается в резолюции Европарламента.

Теги: #ес #спецпредставитель #ураина
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