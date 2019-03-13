Политика

13:53 13.03.2019

Финансовая поддержка многодетным семьям будет выплачиваться с 1 апреля - Порошенко

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Финансовая поддержка многодетным семьям будет выплачиваться с 1 апреля - Порошенко

Многодетные семьи с 1 апреля начнут получать доплату на третьего ребенка и последующих, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"С 1 апреля прожиточный минимум 1669 (грн)… и почти 1800 (грн) в конце года - каждому ребенку третьему и последующим… начинают выплачивать", - сказал П.Порошенко на совете регионального развития Черниговской области в среду.

Он уточнил, что такие ежемесячные доплаты будут выплачиваться до 6 лет.

Глава государства также сообщил, что правительство уже приняло соответствующее постановление 13 марта.

Теги: #порошенко #многодетные_семьи #соцвыплаты
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