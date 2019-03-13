Политика

13:05 13.03.2019

Порошенко уволил начальника Управления СБУ в Сумской области – указ

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Порошенко уволил начальника Управления СБУ в Сумской области – указ

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил Владислава Косинского с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

"Уволить Косинского Владислава Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области", - говорится в тексте указа №72/2019, обнародованном на сайте главы Украинского государства в среду днем.

В.Косинский был назначен на этот пост в 2017 году.

Теги: #порошенко #указ #сбу #кадры
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