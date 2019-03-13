Порошенко уволил начальника Управления СБУ в Сумской области – указ

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил Владислава Косинского с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

"Уволить Косинского Владислава Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области", - говорится в тексте указа №72/2019, обнародованном на сайте главы Украинского государства в среду днем.

В.Косинский был назначен на этот пост в 2017 году.