Политика

19:41 12.03.2019

ЦИК Украины сформировала все участковые комиссии в заграничном избирательном округе

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ЦИК Украины сформировала все участковые комиссии в заграничном избирательном округе

Центральная избирательная комиссия Украины сформировала 101 участковую комиссию в заграничном избирательном округе на выборах президента Украины.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, соответствующее решение комиссия приняла во вторник, рассмотрев представления кандидатов на пост президента Украины Юрия Бойко, Анатолия Гриценко, Руслана Кошулинского, Юлии Тимошенко и Министерства иностранных дел Украины по кандидатурам в состав участковых комиссий заграничных избирательных участков.

В заграничном избирательном округе на выборах президента насчитывается 101 избирательный участок, которые расположены в посольствах и консульствах Украины за границей. Больше всего их в ФРГ – 5, по 4 – в США, Польше, Италии, 3 участка – в Канаде, Испании и Турции.

Теги: #комиссии #цик #заграничные #выборы
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