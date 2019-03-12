ЦИК досрочно прекратила полномочия окружной комиссии №163 в Тернополе
Центральна избирательная комиссия Украины (ЦИК) досрочно прекратила полномочия всего состава окружной избирательной комиссии (ОИК) территориального избирательного округа №163 (г.Тернополь) по выборам президента Украины.
Как сообщает пресс-служба ЦИК, на заседании Комиссии во вторник было установлено, что окружком №163 нарушил законодательство при формировании участковых комиссий.
В частности, данная комиссия нарушила принцип пропорциональной доли каждой категории должностей в участковых комиссиях для каждого кандидата в президенты, дав преимущество при назначении глав, их заместителей и секретарей участковых комиссий для отдельных кандидатов в президенты.
ЦИК отменила соответствующее постановление окружкома №163 от 10 марта и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.
Кандидаты в президенты теперь до конца дня 14 марта могут внести представления по кандидатурам в члены окружной комиссии №163.
После формирования состава данной ОИК она до 16 марта 2019 года должна сформировать участковые комиссии с неуклонным соблюдением требований закона.