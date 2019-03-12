Нардепы во вторник рассмотрели 120 поправок языкового законопроекта из более 2 тыс., продолжат в среду
Верховная Рада Украины на протяжении пленарных заседаний во вторник рассмотрела 120 поправок к законопроекту (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на протяжении заседаний некоторые из поправок их авторы ставили на подтверждение, однако сессионный зал не давал достаточное количество голосов, чтобы их подтвердить.
Как отметил спикер парламента Андрей Парубий, в среду народные депутаты продолжат рассмотрение законопроекта во втором чтении с поправки №121.
Всего народные депутаты подали более 2 тыс. правок к указанному проекту закона.