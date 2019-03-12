Комитет Рады в среду рассмотрит законопроекты о незаконном обогащении

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности на своем заседании в среду, 13 марта, рассмотрит законопроекты, предусматривающие уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Согласно повестке заседания, опубликованной на сайте комитета, первыми вопросами стоят президентский законопроект (№10110) о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение, а также 4 альтернативных депутатских инициативы.

Вместе с тем в повестке комитета отсутствует законопроект авторства главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко (№10103), который вносит изменения в ту же статью УК, что и вышеупомянутые проекты закона.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст. 368-2 УК Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Изменения в ст.368-2 УК о незаконном обогащении появились в 2015 году. Соответствующий законопроект украинский парламент принял в целом в феврале 2015 года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

28 февраля 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Украины о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110).

Он возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

К президентскому законопроекту народные депутаты подали еще 4 альтернативные инициативы.

Кроме того, в один день с законопроектом главы государства лидер партии «Батькивщина» Ю.Тимошенко зарегистрировала законопроект (№10103) с изменениями в Уголовный кодекс относительной ответственности лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления за получение в собственность активов незаконным путем.

7 марта президент Украины П.Порошенко призвал Верховную Раду безотлагательно принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.