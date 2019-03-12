Комиссар Совета Европы Миятович призвала Верховную Раду перенести принятие закона о языке на поствыборный период

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призывает Верховную Раду перенести принятие закона о функционировании украинского языка на поствыборных период.

Соответствующее заявление распространила во вторник пресс-служба Совета Европы.

Д.Миятович считает, что во время избирательной кампании обсуждение таких вопросов не способствует принятию сбалансированных решений. "В контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют принятию сбалансированных решений. Я призываю украинский парламент перенести принятие этого важного законодательства на поствыборный период", - заявила она.

По мнению комиссара Совета Европы, при обсуждении любого нового закона или реформирования политики в отношении использования языков, государства-члены Совета Европы должны "тщательно сбалансировать законную цель поддержки использования государственного языка и обязанности защищать и поддерживать использование языков меньшинств и сохранения культурного разнообразия". "Различные языковые сообщества должны быть эффективно вовлечены в процесс разработки таких законов и политики, и их взгляды должны быть должным образом учтены", - подчеркнула Д.Миятович.

В Украине весной нынешнего года пройдут президентские выборы, осенью – парламентские.