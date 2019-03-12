Политика

14:04 12.03.2019

Эстонская разведка называет Россию главной внешней угрозой

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Эстонская разведка называет Россию главной внешней угрозой

Главная внешняя угроза для Эстонии исходит из России, считает департамент внешней разведки республики.

"Единственная серьезная угроза для безопасности, существования, суверенитета нашего региона, в том числе для Эстонии и других государств Балтийского моря исходит из России. Это не только ассиметричная скрытая или политическая подрывная деятельность, но и потенциальная военная угроза", - говорится в обнародованном во вторнике ежедневнике департамента внешней разведки.

В предисловии к нему генеральный директор департамента Микк Марран отмечает, что главные угрозы безопасности вызваны поведением России, подрывающим международный порядок.

"В своей внешнеполитической деятельности Россия демонстрирует в числе прочего силу, используя зависимость от нее других государств, проводя кибератаки и используя ложную информацию и прочие так называемые мягкие методы", считает М.Марран.

По его мнению, "государства ЕС и НАТО не защищены полностью от агрессивной деятельности России".

Она постоянно развивает и готовит свои вооруженные силы к масштабной войне против НАТО, считает глава разведки.

"Одной из целей России является внесение раскола в единстве западных государств, например, в отношении антироссийских санкций. Для этого Россия готова вмешиваться во внутренние дела других государства", - пишет М.Марран.

Он призывает обратить особое внимание на деятельность России по оказанию влияния, так как всем государствам ЕС в нынешнем году придется избрать своих представителей в Европейский парламент.

Теги: #россия #эстония
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