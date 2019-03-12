Рада рассматривает поправки к законопроекту о функционировании украинского языка
Верховная Рада на пленарном заседании во вторник приступила к рассмотрению поправок ко второму чтению законопроекта №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты ставят на подтверждения поправки, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжцкий с трибуны комментирует их. Иногда к обсуждению правок подключается вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.
Парламентарии подали к законопроекту более 2 тыс. правок.
Как сообщалось, Верховная Рада начала рассматривать законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного на пленарном заседании 28 февраля.
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий затруднился спрогнозировать, сколько заседаний может занять рассмотрение такого большого количества правок.