Порошенко анонсировал назначение в СНБО главы комиссии по ОПК и ВТС

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал кадровое назначение в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

"Сегодня я подпишу указ об одном очень важном кадровом назначении в Совет национальной безопасности и обороны Украины человека, который будет одновременно возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству. Появится человек, который будет непосредственно заниматься вопросами перевооружения Вооруженных сил и других военных формирований и вопросами нашего сотрудничества с НАТО", - сказал он, выступая на форуме "От энергоэффективности к энергонезависимости" во вторник в Киеве.

Как сообщалось, П.Порошенко 4 марта уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

Ранее телепроект "Наши гроши" (Bigus.info) со ссылкой на предоставленные журналистам неназванным анонимным источником данные электронной переписки, обнародовал информацию о коррупционной схеме по закупке бронетанковыми заводами госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения в 2015-2017 годах контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки". В одной из последующих серий программы речь шла о том, что схемы закупки комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома" включали в себя "откаты" для нынешнего руководителя госконцерна Павла Букина и первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского.

7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства О.Гладковского и его сына Игоря.