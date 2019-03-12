Политика

10:53 12.03.2019

Рада ушла на перерыв после выступлений представителей фракций

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Рада ушла на перерыв после выступлений представителей фракций

В утреннем пленарном заседании Верховной Рады во вторник объявили перерыв по просьбе фракции "Батькивщина" и депутатской группы "Воля народа".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", заседание во вторник началось с выступлений от фракций и групп парламента. "Батькивщина" и "Воля народа" передали спикеру Верховной Рады Андрею Парубию заявление об объявлении получасового перерыва в заседании без возможности замены такового на выступление.

В связи с этим А.Парубий объявил перерыв и пригласил представителей фракций и групп на консультации.

Он также отметил, что после возобновления заседания парламент приступит к рассмотрению поправок к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.

Теги: #верховная_рада #перерыв
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