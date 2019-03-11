Политика

20:06 11.03.2019

В МИД Австрии вызвали украинского посла из-за запрета въезда в Украину журналисту Вершютцу

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В МИД Австрии вызвали украинского посла из-за запрета въезда в Украину журналисту Вершютцу

В Министерство иностранных дел Австрии был вызван украинский посол в Вене Александр Щерба из-за запрета австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу (Christian Wehrschutz) въезда в Украину сроком на один год.

Согласно сообщению на сайте австрийского внешнеполитического ведомства, украинский посол был вызван в МИД для беседы с генеральным секретарем МИД Йоханнесом Петерликом.

"Петерлик потребовал снять введенный украинскими властями запрет на въезд, а также на аккредитацию корреспонденту ORF Кристиану Вершютцу в зоне конфликта на украинской стороне линии соприкосновения", - говорится в сообщении в МИД в понедельник.

Кроме того, дипломат потребовал предъявить доказательства обвинений в отношении журналиста.

"Мы глубоко обеспокоены действиями украинского правительства. Это неприемлемый односторонний акт цензуры, несовместимый с ценностями и принципами Соглашения об ассоциации с ЕС", - цитирует чиновника пресс-служба МИД Австрии.

Й.Петерлик также указал на то, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призывал отменить запрет. "Мы настроены на то, чтобы Кристиан Вершютц мог и дальше вещать из Украины в качестве корреспондента ORF без неприемлемых ограничений", - отметил он.

Как сообщалось, 8 марта пресс-секретарь ЕС сообщил агентству "Интерфакс-Украина" о решении украинских властей запретить въезд в Украину австрийскому журналисту К.Вершютцу (Christian Wehrschutz).

"Мы ожидаем, что любые такие решения будут включать тщательное рассмотрение прав на свободу выражения мнений. Мы также ожидаем, что украинские власти воздержатся от введения каких-либо ненужных ограничений на свободный поток информации и свободу СМИ", - отметил собеседник агентства.

Первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова сообщила, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF К.Вершютцу по причине "угрозы, которую он представляет для национальной безопасности".

В свою очередь, СБУ подтвердила информацию о запрете К.Вершютцу въезда в Украину сроком на один год. "Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста. Напомним, что Кристиан Вершютц отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине", - сообщила СБУ 9 марта.

В спецслужбе отметили, что во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в Украине, "СБУ в соответствии с законодательством приняла решение запретить ему въезд".

Теги: #посол #австрия #вызов #мид
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