В Берлине не говорят, предлагал ли вице-президент США Пенс отправить германский флот в Керченский пролив

Кабинет министров ФРГ не комментирует сообщения о том, что канцлер Германии Ангела Меркель якобы отвергла предложение вице-президента США Майка Пенса направить корабли германского флота в Керченский пролив, чтобы спровоцировать Россию.

"В том, что касается содержания конфиденциальных переговоров мы, как обычно, справок не даем", - сказала "Интерфаксу" в понедельник представитель правительства ФРГ, указав на то, что позиция Берлина по ситуации в проливе не менялась.

"Позиция федерального правительства по Керченскому проливу и ситуации в Азовском море известна", - указала собеседница агентства, процитировав канцлера А.Меркель.

В декабре прошлого года политик заявляла, что Германия обеспокоена "применением военного насилия" в проливе и требует "немедленно отпустить незаконно задержанных украинских моряков".

По информации агентства Bloomberg, во время встречи на Мюнхенский конференции по безопасности 16 февраля М.Пенс призвал А.Меркель направить германские корабли в Керченский пролив, чтобы "показать Путину (президент РФ Владимир Путин), что западные державы не откажутся от доступа к этим водам". По словам анонимных источников агентства, канцлер от этой идеи отказалась.

Франция, по словам источников, также "отказалась от этого предложения, расценив его как ненужную провокацию".