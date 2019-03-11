Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1 млн грн для внесения залога в ЦИК

В Нацполиции Украины расследуют дело в связи с якобы одалживанием кандидату в президенты Юрию Тимошенко залоговой суммы в Центризбирком в размере более чем миллион гривень, собранных людьми одного из сел Одесской области.

Как рассказал на брифинге в понедельник в Киеве заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, расследование нарушений в ходе формирования и внесения денежного залога кандидата в президенты Юрия Тимошенко требует информирования.

"На сегодняшний день следователи Главного следственного управления проводят расследование по факту возможного препятствования осуществлению волеизъявления граждан путем обмана и возможного фиктивного предоставления средств 12 гражданами указанному кандидату и пополнения его счета посредством денежного залога", - отметил он.

По словам М.Цуцкиридзе, в некоторых СМИ уже была информация с показаниями граждан, которые якобы вносили этот залог. Он отметил, что некоторым из этих людей предлагали денежные средства для оформления фиктивных документов.

Замначальника следственного управления полиции сообщил, что эти материалы приобщены к делу, которое расследуется уже около месяца по заявлению народного депутата Сергея Власенко (фракция "Батькивщина"). Данный инцидент имел место в одном из сел Одесской области, дело расследуется по ст. 157 УК.

"Пока что подозрения никому не предъявлено", - добавил заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции.