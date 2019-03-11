Политика

16:27 11.03.2019

Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1 млн грн для внесения залога в ЦИК

1 мин читать

В Нацполиции Украины расследуют дело в связи с якобы одалживанием кандидату в президенты Юрию Тимошенко залоговой суммы в Центризбирком в размере более чем миллион гривень, собранных людьми одного из сел Одесской области.

Как рассказал на брифинге в понедельник в Киеве заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, расследование нарушений в ходе формирования и внесения денежного залога кандидата в президенты Юрия Тимошенко требует информирования.

"На сегодняшний день следователи Главного следственного управления проводят расследование по факту возможного препятствования осуществлению волеизъявления граждан путем обмана и возможного фиктивного предоставления средств 12 гражданами указанному кандидату и пополнения его счета посредством денежного залога", - отметил он.

По словам М.Цуцкиридзе, в некоторых СМИ уже была информация с показаниями граждан, которые якобы вносили этот залог. Он отметил, что некоторым из этих людей предлагали денежные средства для оформления фиктивных документов.

Замначальника следственного управления полиции сообщил, что эти материалы приобщены к делу, которое расследуется уже около месяца по заявлению народного депутата Сергея Власенко (фракция "Батькивщина"). Данный инцидент имел место в одном из сел Одесской области, дело расследуется по ст. 157 УК.

"Пока что подозрения никому не предъявлено", - добавил заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции.

Теги: #тимошенко #полиция #выборы #подкуп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:12 11.03.2019
Полиция расследует более 140 связанных с выборами уголовных производств

Полиция расследует более 140 связанных с выборами уголовных производств

16:02 11.03.2019
Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1млн грн для внесения залога в ЦИК

Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1млн грн для внесения залога в ЦИК

14:40 11.03.2019
Давайте создадим условия для проведения в Украине свободных и справедливых выборов - генсек ОБСЕ Гремингер

Давайте создадим условия для проведения в Украине свободных и справедливых выборов - генсек ОБСЕ Гремингер

13:38 11.03.2019
О кандидате в президенты Украины Тимошенко снимут документальный фильм американские режиссеры

О кандидате в президенты Украины Тимошенко снимут документальный фильм американские режиссеры

13:37 11.03.2019
Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

13:31 11.03.2019
До 12 марта должны быть созданы участковые избирательные комиссии для проведения выборов президента Украины

До 12 марта должны быть созданы участковые избирательные комиссии для проведения выборов президента Украины

13:29 11.03.2019
Американские режиссеры снимут документальный фильм о Юлии Тимошенко

Американские режиссеры снимут документальный фильм о Юлии Тимошенко

12:59 11.03.2019
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко и Тимошенко идут следом – опрос Active Group

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко и Тимошенко идут следом – опрос Active Group

12:35 11.03.2019
Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

12:31 11.03.2019
Проголосовать на выборах президента Украины 31 марта готовы 83% граждан – опрос "Рейтинга"

Проголосовать на выборах президента Украины 31 марта готовы 83% граждан – опрос "Рейтинга"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Большинство фракций Рады поддерживают принятие языкового закона, "Оппоблок" – против

Порошенко надеется, что ВСК надлежащим образом оценит факты хищений в "Укроборонпроме"

Антикоррупционные органы расследует дело по факту возможного декларирования недостоверной информации Богомолец

Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

Зеленский, Тимошенко и Порошенко по-прежнему в тройке лидеров за президентский пост– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Большинство фракций Рады поддерживают принятие языкового закона, "Оппоблок" – против

Порошенко создал комиссию по отбору кандидатов в члены ВСП и утвердил положение о проведении конкурса

Порошенко надеется, что ВСК надлежащим образом оценит факты хищений в "Укроборонпроме"

Антикоррупционные органы расследует дело по факту возможного декларирования недостоверной информации Богомолец

В БПП ратуют за создание ВСК Рады по нарушениям на выборах команды Тимошенко

Зеленский, Тимошенко и Порошенко по-прежнему в тройке лидеров за президентский пост– опрос "Рейтинга"

Brexit приведет к выводу финсектором из Британии $1,2 трлн активов - исследование

Миротворческая миссия на востоке Украины должна помочь выполнению Минских соглашений - генсек ОБСЕ

Генсек ОБСЕ сожалеет о запрете гражданам России в наблюдении за выборами в Украине и призывает провести свободные и справедливые выборы

Европарламент обозначит изменение позиции в отношениях ЕС и РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА