Политика

15:07 11.03.2019

Большинство фракций Рады поддерживают принятие языкового закона, "Оппоблок" – против

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Большинство фракций Рады поддерживают принятие языкового закона, "Оппоблок" – против

Большинство фракций Верховной Рады Украины поддерживают принятие во втором чтении и в целом законопроекта о функционировании украинского языка как государственного.

О намерении поддержать эту законодательную инициативу заявили фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП), "Народный фронт", "Самопомич", "Бытькивщина".

"Наша фракция категорически поддерживает принятие закона о государственном языке. Мы будем плодотворно работать в сессионном зале, чтобы он был принят как можно скорее, был сбалансированным, обсужден в зале", - сказал глава фракции БПП Артур Герасимов на брифинге в кулуарах парламента в понедельник.

В свою очередь лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак на заседании согласительного совета парламента заявил о необходимости как можно скорее принять языковой закон.

"Этот закон необходимо принять немедленно. Посмотрите на социологию – 81% украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным. В Украине общественный консенсус по этому вопросу", - сказал М.Бурбак.

Фракция "Батькивщина" также высказывается за принятие языкового закона. "Закон о государственном украинском языке нашей командой поддерживается. Мы будем за это голосовать, и считаем, что этот закон абсолютно актуален", - сказала лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Поддерживает принятие закона и фракция "Самопомич".

"Не может функционировать страна, не имея профильного закона о государственном языке – это ключевое задание, ключевой вызов… И закон должен быть принят – тут дискуссий быть не должно", - сказал заместитель руководителя фракции "Самопомич" Руслан Сидорович.

В то же время фракция "Оппозиционный блок" в Верховной Раде считает, что законопроект о функционировании украинского языка как государственного раскалывает общество.

"Мы требуем немедленного снятия с рассмотрения законопроекта в зале. Если он все-таки будет поставлен на голосование, призываем всех народных депутатов голосовать против узаконивания этого пещерного национализма", - сказал заместитель главы фракции Александр Вилкул.

Он также сообщил, что на текущей неделе намерен обратиться к послам европейских государств в Украине, руководству соседствующих стран с просьбой дать оценку языковых инициатив украинской власти.

Теги: #язык #рада #закон
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