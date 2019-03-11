Порошенко создал комиссию по отбору кандидатов в члены ВСП и утвердил положение о проведении конкурса

Президент Украины Петр Порошенко создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП), а также утвердил положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов в члены ВСП.

Соответствующий указ президента Украины №65/2019 от 11 марта 2019 года обнародован на сайте главы государства.

Согласно положению, утвержденному данным указом, для проведения открытого конкурса по отбору кандидатов для осуществления президентом Украины назначения членов Высшего совета правосудия образуется конкурсная комиссия по отбору кандидатов в составе пяти членов, которые являются признанными специалистами в области права, имеют высокую квалификацию и опыт работы в области права, а также безупречную профессиональную репутацию.

Объявление о проведении конкурса и возможность подачи лицами документов, необходимых для участия в конкурсе, размещается на сайте официального интернет-представительства президента Украины. В объявлении указываются требования к членам ВСП и перечень документов, представляемых для участия в конкурсе, сроки их приема и способы подачи.

Конкурсная комиссия осуществляет предварительное рассмотрение документов лиц, претендующих на участие в конкурсе на соответствие требованиям закона Украины "О Высшем совете правосудия", и принимает решение о допуске лиц к участию в конкурсе или об отказе в допуске, о чем сообщает претендентам.

Конкурс проводится в три этапа: 1) отбор кандидатов на основе поданных документов для проведения собеседований; 2) проведение собеседований с отобранными кандидатами и определение перечня лиц, в отношении которых проводится специальная проверка в соответствии с законом; 3) определение кандидатов, рекомендуемых для осуществления президентом Украины назначения членов ВСП.

Глава конкурсной комиссии не позднее следующего рабочего дня после завершения конкурса подает на рассмотрение президенту Украины список кандидатов, рекомендуемых для назначения членов ВСП.

В случае если по результатам конкурса не отобран ни один кандидат, который рекомендуется для назначения членом ВСП, проводится повторный конкурс по отбору кандидатов.

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается президентом Украины. Согласно указу П.Порошенко, в комиссию вошли: судья Европейского суда по правам человека в отставке, доктор юридических наук, профессор (по согласию) Владимир Буткевич, партнер ООО "Юридическая и патентная фирма "Грищенко и Партнеры ", кандидат юридических наук, доцент, доктор права Европейского университетского института (г.Флоренция, Италия) (по согласию) Сергей Войтович; ректор Национальной школы судей Украины, доктор юридических наук (по согласию) Николай Онищук; доцент кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета им.Т.Шевченко, кандидат юридических наук (по согласию) Ольга Поединок; председатель Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины, судья Конституционного суда Украины в отставке, академик Национальной академии правовых наук Украины, кандидат юридических наук, профессор (по согласию) Николай Селивон.

Согласно закону, Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 - выбирает съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двух – назначает президент Украины, двух - выбирает Верховная Рада Украины, двух – выбирает съезд адвокатов Украины, двух - избирает всеукраинская конференция прокуроров, двух – выбирает съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Председатель Верховного суда входит в состав ВСП по должности.