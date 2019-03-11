Политика

14:39 11.03.2019

Порошенко создал комиссию по отбору кандидатов в члены ВСП и утвердил положение о проведении конкурса

3 мин читать
Порошенко создал комиссию по отбору кандидатов в члены ВСП и утвердил положение о проведении конкурса

Президент Украины Петр Порошенко создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП), а также утвердил положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов в члены ВСП.

Соответствующий указ президента Украины №65/2019 от 11 марта 2019 года обнародован на сайте главы государства.

Согласно положению, утвержденному данным указом, для проведения открытого конкурса по отбору кандидатов для осуществления президентом Украины назначения членов Высшего совета правосудия образуется конкурсная комиссия по отбору кандидатов в составе пяти членов, которые являются признанными специалистами в области права, имеют высокую квалификацию и опыт работы в области права, а также безупречную профессиональную репутацию.

Объявление о проведении конкурса и возможность подачи лицами документов, необходимых для участия в конкурсе, размещается на сайте официального интернет-представительства президента Украины. В объявлении указываются требования к членам ВСП и перечень документов, представляемых для участия в конкурсе, сроки их приема и способы подачи.

Конкурсная комиссия осуществляет предварительное рассмотрение документов лиц, претендующих на участие в конкурсе на соответствие требованиям закона Украины "О Высшем совете правосудия", и принимает решение о допуске лиц к участию в конкурсе или об отказе в допуске, о чем сообщает претендентам.

Конкурс проводится в три этапа: 1) отбор кандидатов на основе поданных документов для проведения собеседований; 2) проведение собеседований с отобранными кандидатами и определение перечня лиц, в отношении которых проводится специальная проверка в соответствии с законом; 3) определение кандидатов, рекомендуемых для осуществления президентом Украины назначения членов ВСП.

Глава конкурсной комиссии не позднее следующего рабочего дня после завершения конкурса подает на рассмотрение президенту Украины список кандидатов, рекомендуемых для назначения членов ВСП.

В случае если по результатам конкурса не отобран ни один кандидат, который рекомендуется для назначения членом ВСП, проводится повторный конкурс по отбору кандидатов.

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается президентом Украины. Согласно указу П.Порошенко, в комиссию вошли: судья Европейского суда по правам человека в отставке, доктор юридических наук, профессор (по согласию) Владимир Буткевич, партнер ООО "Юридическая и патентная фирма "Грищенко и Партнеры ", кандидат юридических наук, доцент, доктор права Европейского университетского института (г.Флоренция, Италия) (по согласию) Сергей Войтович; ректор Национальной школы судей Украины, доктор юридических наук (по согласию) Николай Онищук; доцент кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета им.Т.Шевченко, кандидат юридических наук (по согласию) Ольга Поединок; председатель Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины, судья Конституционного суда Украины в отставке, академик Национальной академии правовых наук Украины, кандидат юридических наук, профессор (по согласию) Николай Селивон.

Согласно закону, Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 - выбирает съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двух – назначает президент Украины, двух - выбирает Верховная Рада Украины, двух – выбирает съезд адвокатов Украины, двух - избирает всеукраинская конференция прокуроров, двух – выбирает съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Председатель Верховного суда входит в состав ВСП по должности.

Теги: #комиссия #судьи #порошенко #конкурс #всп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:56 11.03.2019
Порошенко надеется, что ВСК надлежащим образом оценит факты хищений в "Укроборонпроме"

Порошенко надеется, что ВСК надлежащим образом оценит факты хищений в "Укроборонпроме"

13:31 11.03.2019
Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

12:59 11.03.2019
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко и Тимошенко идут следом – опрос Active Group

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко и Тимошенко идут следом – опрос Active Group

12:35 11.03.2019
Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

12:15 11.03.2019
Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

12:01 11.03.2019
Зеленский, Тимошенко и Порошенко по-прежнему в тройке лидеров за президентский пост– опрос "Рейтинга"

Зеленский, Тимошенко и Порошенко по-прежнему в тройке лидеров за президентский пост– опрос "Рейтинга"

11:13 11.03.2019
Вина, кофе, спорт и сигареты. Стиль жизни Порошенко, Тимошенко и Зеленского - УП

Вина, кофе, спорт и сигареты. Стиль жизни Порошенко, Тимошенко и Зеленского - УП

10:14 11.03.2019
Аудит "Укроборонпрома" должна провести одна из 4 всемирно-известных аудиторских компаний, чтобы к нему было доверие – Порошенко

Аудит "Укроборонпрома" должна провести одна из 4 всемирно-известных аудиторских компаний, чтобы к нему было доверие – Порошенко

07:21 11.03.2019
Верховный суд оставил в силе решение об отказе признать материалы о рабочих поездках Порошенко предвыборной агитацией по иску Гриценко

Верховный суд оставил в силе решение об отказе признать материалы о рабочих поездках Порошенко предвыборной агитацией по иску Гриценко

22:22 10.03.2019
Верховный суд оставил в силе решение об отказе признать материалы о рабочих поездках Порошенко предвыборной агитацией по иску Гриценко

Верховный суд оставил в силе решение об отказе признать материалы о рабочих поездках Порошенко предвыборной агитацией по иску Гриценко

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко надеется, что ВСК надлежащим образом оценит факты хищений в "Укроборонпроме"

Антикоррупционные органы расследует дело по факту возможного декларирования недостоверной информации Богомолец

Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

Зеленский, Тимошенко и Порошенко по-прежнему в тройке лидеров за президентский пост– опрос "Рейтинга"

Миротворческая миссия на востоке Украины должна помочь выполнению Минских соглашений - генсек ОБСЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

О кандидате в президенты Украины Тимошенко снимут документальный фильм американские режиссеры

Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Антикоррупционные органы расследует дело по факту возможного декларирования недостоверной информации Богомолец

Проголосовать на выборах президента Украины 31 марта готовы 83% граждан – опрос "Рейтинга"

В БПП ратуют за создание ВСК Рады по нарушениям на выборах команды Тимошенко

Brexit приведет к выводу финсектором из Британии $1,2 трлн активов - исследование

Миротворческая миссия на востоке Украины должна помочь выполнению Минских соглашений - генсек ОБСЕ

Генсек ОБСЕ сожалеет о запрете гражданам России в наблюдении за выборами в Украине и призывает провести свободные и справедливые выборы

Европарламент обозначит изменение позиции в отношениях ЕС и РФ

Трамп просит в 2020г $8,6 млрд на стену на границе с Мексикой в рамках проекта бюджета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА