Политика

13:38 11.03.2019

О кандидате в президенты Украины Тимошенко снимут документальный фильм американские режиссеры

2 мин читать
О кандидате в президенты Украины Тимошенко снимут документальный фильм американские режиссеры

Американский режиссер Мэри Ламберт объявила о начале съемок своего документального фильма "Believe" о кандидате в президенты Украины, лидере партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"Большая часть моей работы связана с тем, чтобы показывать женщин, которые имеют влияние на свою жизнь, и жизнь других, которые не боятся власти. Когда я вижу сильную героиню, такую как Юлия, то она меня привлекает. К тому же она имеет харизму... Я видела такую харизму у Мадонны, Анджелины Джоли, Александры Оказио-Кортез", - сказала режиссёр на презентации в понедельник в Киеве.

По словам М.Ламберт, основой для ленты станет нынешняя президентская кампания Ю.Тимошенко и люди, которые ее поддерживают.

"Как любой режиссёр, который делает документальное кино, я хочу быть в этот момент тут. Это очень интересный поворотный момент. Это не совпадение, что мы в этот момент тут", - пояснила она.

Режиссер уверена, что экс-премьер является ярким примером женщины-лидера, которая будет внедрять новый демократический курс Украины.

Говоря о финансировании и графике съёмок, М.Ламберт отметила: "Мы сейчас работаем над коротким фильмом, который поможет нам собрать на более длинный документальный. Нам нужно сделать презентацию, чтобы финализировать финансирование для большего фильма. Сейчас есть большая заинтересованность от дистрибьюторов в США. Пока наша цель – фильм на 15 минут".

Сейчас съемками в Украине занимается режиссер Шон Томпсон.

"Я очень много интересного увидел в Украине за последние две недели... мы снимали не каждое событие, где она была. Она – "железная леди" с бесконечной энергией. Наша работа на результат выборов не повлияет на наш фильм. Будет хорошо, если она выиграет, но даже если нет, фильм всё равно будет", - рассказал Ш.Томпсон.

Теги: #режисер #тимошенко #фильм
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:39 11.03.2019
Фильм "Капитан Марвел" собрал $153 млн в прошлый уик-энд, возглавил американский прокат

Фильм "Капитан Марвел" собрал $153 млн в прошлый уик-энд, возглавил американский прокат

13:29 11.03.2019
Американские режиссеры снимут документальный фильм о Юлии Тимошенко

Американские режиссеры снимут документальный фильм о Юлии Тимошенко

12:59 11.03.2019
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко и Тимошенко идут следом – опрос Active Group

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко и Тимошенко идут следом – опрос Active Group

12:35 11.03.2019
Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

12:15 11.03.2019
Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

12:04 11.03.2019
В БПП ратуют за создание ВСК Рады по нарушениям на выборах команды Тимошенко

В БПП ратуют за создание ВСК Рады по нарушениям на выборах команды Тимошенко

12:01 11.03.2019
Зеленский, Тимошенко и Порошенко по-прежнему в тройке лидеров за президентский пост– опрос "Рейтинга"

Зеленский, Тимошенко и Порошенко по-прежнему в тройке лидеров за президентский пост– опрос "Рейтинга"

11:13 11.03.2019
Вина, кофе, спорт и сигареты. Стиль жизни Порошенко, Тимошенко и Зеленского - УП

Вина, кофе, спорт и сигареты. Стиль жизни Порошенко, Тимошенко и Зеленского - УП

07:05 11.03.2019
Тимошенко: Цена на газ будет снижена вдвое

Тимошенко: Цена на газ будет снижена вдвое

01:33 11.03.2019
Цена на газ будет снижена вдвое – Тимошенко

Цена на газ будет снижена вдвое – Тимошенко

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко надеется, что ВСК надлежащим образом оценит факты хищений в "Укроборонпроме"

Антикоррупционные органы расследует дело по факту возможного декларирования недостоверной информации Богомолец

Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

Зеленский, Тимошенко и Порошенко по-прежнему в тройке лидеров за президентский пост– опрос "Рейтинга"

Миротворческая миссия на востоке Украины должна помочь выполнению Минских соглашений - генсек ОБСЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко создал комиссию по отбору кандидатов в члены ВСП и утвердил положение о проведении конкурса

Порошенко надеется, что ВСК надлежащим образом оценит факты хищений в "Укроборонпроме"

Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Антикоррупционные органы расследует дело по факту возможного декларирования недостоверной информации Богомолец

Проголосовать на выборах президента Украины 31 марта готовы 83% граждан – опрос "Рейтинга"

Brexit приведет к выводу финсектором из Британии $1,2 трлн активов - исследование

Миротворческая миссия на востоке Украины должна помочь выполнению Минских соглашений - генсек ОБСЕ

Генсек ОБСЕ сожалеет о запрете гражданам России в наблюдении за выборами в Украине и призывает провести свободные и справедливые выборы

Европарламент обозначит изменение позиции в отношениях ЕС и РФ

Трамп просит в 2020г $8,6 млрд на стену на границе с Мексикой в рамках проекта бюджета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА