О кандидате в президенты Украины Тимошенко снимут документальный фильм американские режиссеры

Американский режиссер Мэри Ламберт объявила о начале съемок своего документального фильма "Believe" о кандидате в президенты Украины, лидере партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"Большая часть моей работы связана с тем, чтобы показывать женщин, которые имеют влияние на свою жизнь, и жизнь других, которые не боятся власти. Когда я вижу сильную героиню, такую как Юлия, то она меня привлекает. К тому же она имеет харизму... Я видела такую харизму у Мадонны, Анджелины Джоли, Александры Оказио-Кортез", - сказала режиссёр на презентации в понедельник в Киеве.

По словам М.Ламберт, основой для ленты станет нынешняя президентская кампания Ю.Тимошенко и люди, которые ее поддерживают.

"Как любой режиссёр, который делает документальное кино, я хочу быть в этот момент тут. Это очень интересный поворотный момент. Это не совпадение, что мы в этот момент тут", - пояснила она.

Режиссер уверена, что экс-премьер является ярким примером женщины-лидера, которая будет внедрять новый демократический курс Украины.

Говоря о финансировании и графике съёмок, М.Ламберт отметила: "Мы сейчас работаем над коротким фильмом, который поможет нам собрать на более длинный документальный. Нам нужно сделать презентацию, чтобы финализировать финансирование для большего фильма. Сейчас есть большая заинтересованность от дистрибьюторов в США. Пока наша цель – фильм на 15 минут".

Сейчас съемками в Украине занимается режиссер Шон Томпсон.

"Я очень много интересного увидел в Украине за последние две недели... мы снимали не каждое событие, где она была. Она – "железная леди" с бесконечной энергией. Наша работа на результат выборов не повлияет на наш фильм. Будет хорошо, если она выиграет, но даже если нет, фильм всё равно будет", - рассказал Ш.Томпсон.