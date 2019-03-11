Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin, за 10 последних дней повысила ставки на победу Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах до 1,9 к 1 с 2 к 1, одновременно понизив ставки на второй подряд президентский срок П.Порошенко до 2,5 к 1 с 2,3 к 1.

Согласно информации на сайте компании, оценка шанса возможного президентства Юлии Тимошенко осталась неизменной – 5,5 к 1.

На прежнем уровне сохранились и ставки на победу на выборах Анатолия Гриценко – 14 к 1, которые 1 марта выросли с 21 к 1 после того, как в его пользу снялся другой кандидат – Андрей Садовый, на которого ставки тогда принимались с коэффициентом 51 к 1.

Следом, по ставкам bwin, идут Юрий Бойко и Олег Ляшко – 51 к 1. Снятие кандидата Евгения Мураева в пользу Александра Вилкула, о котором было объявлено 7 марта, повысило ставки на победу последнего до 201 к 1 с 301 к 1.

Шансы на президентство Игоря Смешко оцениваются ставками 501 к 1, 12-ти других кандидатов – 1001 к 1, тогда как ставки на победу любого другого, не указанного в списке кандидата, принимаются с коэффициентом 301 к 1.

У украинского оператора "Фаворит спорт" (согласно сайту, лицензия Минфина выдана на ПИИ "Украинская национальная лотерея") ставки на П.Порошенко все еще существенно выше, чем ставки на В.Зеленского – соответственно 1,6 к 1 против 2,7 к 1. Оценка шансов нынешнего главы государства остаться на второй срок за последние 10 дней снизилась крайне незначительно (было 1,55 к 1).

Что касается ставок на победу лидера "Батькивщины" в президентской гонке, то украинский оператор повысил их до 5 к 1 с 6 к 1.

Ставки на победу А.Гриценко после заявления А.Садового выросли и теперь составляют 20 к 1, тогда как ставки на победу Ю.Бойко остались на уровне 30 к 1.

"Фаворит спорт" принимает ставки на победу О.Ляшко на уровне 100 к 1, Игоря Смешко – 125 к 1 и Александра Вилкула – 250 к 1, предлагая для следующих 9-ти кандидатов ставки 500 к 1.