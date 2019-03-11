Антикоррупционные органы расследует дело по факту возможного декларирования недостоверной информации Богомолец

Антикоррупционные органы расследуют уголовное производство по факту декларирования недостоверной информации кандидатом в президенты Украины, народным депутатом Ольгой Богомолец, о подозрении ее не уведомляли, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП)

"Расследуется фактовое уголовное производство по ст.366-1 УК – декларирование недостоверной информации. Подозрение пока не оглашалось", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в прокуратуре в понедельник.

Народный депутат из фракции Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолец является кандидатом на выборах президента Украины, которые назначены на 31 марта.